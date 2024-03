Sommer: «Europa? Tutto è possibile! Numeri? Grazie alla difesa dell’Inter»

A San Siro è in corso una nuova festa per l’Inter. Dopo la vittoria nerazzurra sul Genoa Yan Sommer risponde alle domande dei giornalisti.

OBIETTIVO – Con qualche sofferenza di troppo l’Inter colleziona un altro successo in campionato. Così Yann Sommer su Dazn al termine del match contro il Genoa: «Siamo contenti per i tre punti ma non felici della prestazione. Vittoria importante, dobbiamo lottare per ogni punto per l’obiettivo finale. Se sono pronto per vincere la Champions League? Sì, lo sono. Può succedere, bisogna prima passare attraverso l’ostacolo Madrid e dopo tutto può succedere. I sedici cleen sheet? È importante avere una grande squadra. Noi difensiamo davvero bene con una squadra compatta e il loro contributo è fondamentale. Tutti i piccoli dettagli possono cambiare la partita. Zenga? Dalla foto della sua maglia prendo ispirazione guardandola».