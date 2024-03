Inzaghi: «Percorso Inter non finisce. Occasioni sbagliate»

Ultima conferenza stagionale per Inzaghi in questa Champions League, purtroppo, dopo l’eliminazione in Atlético Madrid-Inter. Le parole in sala stampa dal Civitas Metropolitano.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Atlético Madrid-Inter.

Nell’ambito del percorso triennale è un rallentamento, non un’interruzione.

Assolutamente no, i ragazzi devono essere contenti del percorso. C’è dispiacere per la famiglia Inter, però vanno fatti i complimenti all’Atlético Madrid che col doppio svantaggio non ha mollato. Il primo tempo pari, il secondo meglio loro e ci siamo abbassati troppo. Nei tempi supplementari avevamo la partita in mano, abbiamo sbagliato occasioni che di solito non sbagliamo. Però ci sono anche gli avversari e l’Atlético Madrid si è dimostrato un degno rivale.

Come giudica l’ingresso di Bisseck? Ha avuto un subentro che altri senatori avrebbe dovuto avere.

Ha fatto bene. È un ragazzo che ha dimostrato in questi sei mesi di avere grande personalità e deve continuare così. Per quanto riguarda Thuram è stato bravo, doveva essere lucido in qualche occasione ma ha dato tutto. Ci sono state le occasioni di Barella eccetera, abbiamo creato tante occasioni nei supplementari e – a differenza del secondo tempo – pensavo potessimo evitare la lotteria dei rigori.

Quanto sono mancati Carlos Augusto e Arnautovic?

Io non parlerei di cambi, anche perché se vai a vedere i supplementari ha fatto meglio l’Inter. Abbiamo sbagliato qualche rifinitura, queste occasioni le paghi. Dispiace ma il nostro percorso non rallenta, è normale che nei ragazzi ci sia delusione perché veniamo da una finale e da un percorso dove non avevamo mai perso. È giusto che ci sia delusione da parte dei ragazzi, ma dobbiamo rimanere a testa alta. Abbiamo dieci partite di campionato, sappiamo che sedici punti sono tanti. Dobbiamo recuperare le energie, domenica avremo l’ultima partita di questa serie interminabile. Sappiamo che abbiamo perso una partita in campionato, in Coppa Italia siamo uscite ai supplementari e stasera ai rigori.

Inzaghi, cosa è successo dopo lo 0-1? A parte l’errore di Pavard.

Non è semplice, perché le partite di Champions League non sono semplicissime. Poi c’è stato un infortunio, un errore: se chiudi il primo tempo in vantaggio 0-1 è il vantaggio dell’andata. Probabilmente ne abbiamo risentito, perché abbiamo sbagliato le distanze. Ma nell’ultima mezz’ora, ai tempi supplementari, abbiamo fatto bene e avremmo meritato qualcosa in più. Complimenti all’Atlético Madrid che col doppio svantaggio ci ha provato.

Forse per la prima volta si è sbagliato troppo in difesa e in attacco.

Sì, penso che hai detto benissimo: tre occasioni così le paghi. Sui rigori c’è sempre speranza, anche ieri li avevamo provati e tirati meglio di stasera. Chiaramente c’è stata anche la bravura del loro portiere, ma quando sbagli tre occasioni così ai supplementari c’era qualche preoccupazione in più. Dispiace, perché volevamo proseguire il nostro percorso.