Inzaghi: «Rigori una lotteria, più bravi loro! Ai ragazzi ho detto una cosa»

L’Inter esce dalla Champions League. Decisiva la lotteria dei rigori che premia l’Atletico Madrid. Tutta la delusione di Inzaghi nel post partita di Sky Sport

DELUSIONE – Queste le considerazioni di Inzaghi: «Ci è mancato il gol che ci avrebbe portato ai quarti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto. Usciamo da imbattuti, purtroppo è successo di uscire contro un avversario di valore che ha fatto una buona gara. Ai supplementari abbiamo avuto due occasioni limpide, dovevamo sfruttarle meglio. Una sconfitta ci dispiace per la società ed i tifosi, questo però è il calcio. I rigori sono una lotteria e sono stati più bravi loro. Nel secondo tempo ci siamo abbassati ed abbiamo concesso il gol di Depay, poi da lì abbiamo fatto i supplementari bene dove abbiamo avuto occasione di segnare. Però giocavamo contro un avversario di valore che ha perso solo 1 volta in casa nelle ultime 29 partite. Un momento dispendioso, abbiamo fatto 8 partite in 24 giorni. Abbiamo perso in Coppa Italia ai supplementari ed in Champions League ai rigori, abbiamo perso 1 partita su 35. Questa eliminazione non ci fa indietreggiare, ho detto ai ragazzi di essere fieri del percorso fatto in Champions».