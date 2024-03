Atletico Madrid-Inter 5-4 dopo i calci di rigore: finisce il sogno europeo

Termina nel peggiore dei modi l’avventura dell’Inter in Champions League: contro l’Atletico Madrid, a decidere, sono infatti i calci di rigore. 5-4 dopo la lotteria dal dischetto.

RIGORI – Finisce qui il sogno Champions League per l’Inter. Sul dischetto, per i nerazzurri, si presenta per primo Hakan Calhanoglu che spara una bomba sotto l’incrocio. Risponde poi Depay, che non si fa ipnotizzare da Sommer e trasforma con un siluro. Il secondo rigorista nerazzurro è Sanchez, che non riesce a ingannare Oblak e sbaglia, tirando centrale. Saul il secondo per i padroni di casa, ma questa volta è Sommer a rivelarsi decisivo, parando il suo tiro. Niente da fare, però, per Klaassen che sbaglia con la parata di Oblak. Riquelme, il terzo per i madrileni, non sbaglia. Acerbi, quarto per l’Inter, non sbaglia con un tiro centrale. A decidere, sono però, il gol di Correa e, a seguire, il brutto, bruttissimo errore di Lautaro Martinez che spara alto.

ATLETICO MADRID-INTER 5-4 d.c.r.

Calhanoglu V, Sanchez X, Klaassen X, Acerbi V, Lautaro Martinez X

Depay V, Saul, X, Riquelme V, Correa V