Inzaghi: «Lukaku? Spero si tolga l’ammonizione, c’è precedente!»

Conferenza per Inzaghi al termine dell’1-1 di Juventus-Inter, il primo round delle semifinali di Coppa Italia. All’Allianz Stadium l’allenatore ha detto la sua sul pareggio che tiene tutto aperto per il ritorno.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Juventus-Inter.

Cos’è successo alla fine?

Chiaramente speriamo che possa essere tolta l’ammonizione, come con il precedente di Lookman. È stato equivocato il gesto, poi è successo il parapiglia. L’unica cosa che mi viene da pensare è che purtroppo ho perso Lukaku e Handanovic per la gara di ritorno, che per noi sono due giocatori molto importanti.

Ha colpito il gesto di Dzeko che va a indicare lo stemma ai tifosi. Cos’è successo in questi due giorni?

Non siamo in un ottimo periodo, è normale che non si è contenti. Chiaramente il percorso in Champions League e Coppa Italia dobbiamo lasciarlo da parte per il campionato, è un percorso non da Inter e sono giocatori responsabili: sanno delle difficoltà in campionato ma stasera abbiamo fatto una grande partita in uno stadio difficile. La squadra ha condotto la partita, il mio giudizio non sarebbe cambiato al di là del pareggio al 95′: devo vedere quello che è stato, abbiamo avuto tante situazioni da quella di Brozovic a quella di Mkhitaryan al tiro di Lukaku che chiaramente potevano far sì che la partita potesse cambiare da un momento all’altro. Poi, un’altra volta, abbiamo concesso un gol evitabile ma non ci siamo disuniti e abbiamo ottenuto il risultato. Sono molto contento per la partita, a due giorni e mezzo dalla sconfitta con la Fiorentina è un ottimo segnale per tutti.

Inter sempre uscita sconfitta con la Juventus in campionato. Aver pareggiato, secondo Inzaghi, quanto può pesare?

Sicuramente i risultati aiutano. È normale che avrei voluto una vittoria, poi per come si era messa la gara ci prendiamo il pareggio. Adesso abbiamo campionato e Champions League, poi avremo il ritorno in casa sapendo che con una vittoria faremo un’altra finale. Sono contento del gruppo squadra, i ragazzi avevano voglia di fare una grande partita contro un avversario di valore.