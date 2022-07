Inzaghi: «Inter, viste le cose che cercavo! Ho avuto buonissime risposte»

Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Inter TV dopo il pareggio per 2-2 in rimonta contro il Lione. L’allenatore ha commentato quanto avvenuto al Manuzzi di Cesena, nella penultima amichevole precampionato.

MANCA POCO AL VIA – Simone Inzaghi parla nel dopogara di Inter-Lione al canale tematico ufficiale: «Bene. Un buonissimo test, contro un’ottima squadra che sapevamo anche più avanti di noi nella preparazione. Però ho visto le cose che cercavo, ho visto la squadra bene in campo sia nel primo sia nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni, ma trovato una squadra con qualità: ho avuto buonissime risposte. Fare dei nomi in questo momento non mi va, però ho visto lo spirito che cercavo. La condizione sta crescendo, è normale che sapevamo di questi test impegnativi e di quello di sabato prossimo, però era quello che cercavamo. C’è una mentalità importante? Sì, i ragazzi sono stati squadra e si aiutano l’uno con l’altro. Abbiamo cercato di mettere in pratica, nonostante la condizione non al massimo, quello che cerchiamo di fare in settimana: sono molto soddisfatto. I tifosi? Sappiamo che abbiamo sempre grandissimo sostegno, stasera a Cesena hanno riempito lo stadio e vogliamo dare loro molte soddisfazioni».