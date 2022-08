Inzaghi: «Inter non può arrivare al 94′ per vincere! Brozovic fuori? Motivo»

Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN il risultato finale di Lecce-Inter, partita valevole per la prima giornata della nuova Serie A vinta 1-2 dai nerazzurri al 94′. Di seguito le parole del tecnico che sottolinea come ci sia molto da analizzare nonostante i 3 punti conquistati

AUTOCRITICA – Simone Inzaghi interviene ai microfoni di DAZN al fischio finale di Lecce-Inter: «Sofferenza? Lo sappiamo tutti noi che lavoriamo da tanti anni. Grandissimo cuore però chiaramente dovremo analizzare perché abbiamo fatto un’ottima mezz’ora poi dopo l’intervento su Lautaro Martinez ci siamo innervositi e non va bene. Abbiamo rimesso in partita il Lecce, avremmo potuto segnare prima e una squadra come la nostra non può portare la partita fino al 94′ per vincere».

SCELTE IN CORSA – Inzaghi prosegue commentando le scelte a partita in corso: «Ho la fortuna di avere attaccanti che possono giocare insieme, Dzeko e Lukaku andavamo per vie dirette perché il campo non era perfetto. Hanno fatto un ottimo lavoro Dzeko e Lukaku e poi arrivavano dentro i due mediani. La sostituzione di Brozovic? In quel momento probabilmente senza l’ammonizione sarebbe stato di più in campo, ma diciamo che si è allenato poco e secondo me c’è stato un errore nell’azione dell’1-1 ma aveva fatto comunque un’ottima partita. Però in quel momento ho preferito toglierlo e tenere i due mediani, altrimenti avrei inserito Asllani».

ANALISI – Per finire Inzaghi parla degli aspetti da migliorare e analizzare: «La prima cosa da migliorare? Faremo la solita analisi con la squadra, ho detto subito grandissimo cuore perché i ragazzi lo hanno dimostrato. Però è normale che dobbiamo analizzare e capire il perché siamo arrivati al 94′ per vincere. Se mi aspettavo di essere più avanti come condizione? No come condizione generale no perché abbiamo avuto dei rientri in ritardo, tutti i ragazzi si stanno mettendo alla pari. In questo momento devo fare delle scelte, stasera Darmian e Dimarco dovevano giocare secondo me perché stanno bene. Poi i cinque cambi ci hanno dato qualcosa in più. Lukaku bene, sono contento, si sta impegnando tantissimo. Ha una voglia e una disponibilità grandissima, secondo me può migliorare la condizione però lavora tantissimo. È un trascinatore e ci farà tanti gol da qui alla fine».