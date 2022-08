FOTO – Zhang enigmatico dopo Lecce-Inter: sospiro di sollievo o rabbia?

Zhang al termine della sofferta vittoria dell’Inter a Lecce, giunta all’ultimo minuto grazie a una rete di Dumfris (QUI le dichiarazioni dell’olandese), si lascia andare nelle Instagram Stories a una reazione decisamente enigmatica: sospiro di sollievo o rabbia?

ENIGMA – Steven Zhang al termine di Lecce-Inter dovrebbe essere soddisfatto per i 3 punti conquistati, seppur in maniera sofferta ma assolutamente meritata. Il presidente nerazzurro nelle sue Instagram Stories non scrive nulla ma pubblica una semplice emoticon che potrebbe indicare un sospiro di sollievo ma anche un’arrabbiatura. Possibile che sia contrariato per qualche decisione arbitrale o semplicemente per la troppa sofferenza da vera ‘Pazza Inter’? Al momento è un mistero.

Certamente è una reazione singolare che stona un po’ con la prima vittoria in campionato.