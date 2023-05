Inzaghi: «Inter, bravi tutti! In campo dopo 48 ore. L’attacco in finale…»

Inzaghi dopo Inter-Atalanta terminata sul punteggio di 3-1, su DAZN ha parlato con soddisfazione dell’obiettivo raggiunto, cioè la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, in attesa della finale contro il Manchester City.

ESULTANZA – Simone Inzaghi dopo Inter-Atalanta ha parlato così: «L’abbraccio sul gol del 3-1? Mi sono complimentato perché alleno dei ragazzi straordinari. Quarantotto ore fa eravamo in campo, adesso sapevamo cosa rappresentava questa partita per la nostra società. Sono molto contento. Abbiamo preparato una partita contro un avversario di valore che tutti conosciamo. Hanno trovato energie che non pensavo potessero tirare fuori con così. Siamo tornati alle 6 del mattino, abbiamo fatto mezzo allenamento per prepararla, quindi complimenti a loro. La mia corsa e l’esultanza è in tutte queste cose che abbiamo visto, venivamo da diciassette partite in cinquantaquattro giorni, in due mesi abbiamo fatto un girone di ritorno. Dopo aver vinto un trofeo quarantotto ore fa avevamo timore di questa partita. Abbiamo vissuto un momento difficile dove qualcuno avrebbe potuto mollare, invece hanno fatto gruppo ascoltando me e il mio staff. Otto partite fa era tutto insperato, ora è cambiato tutto. Sono sereno, bisogna cercare di lavorare. Giusto che quando c’è qualcosa che non va devo essere criticato, ma non da persone spinte ma da gente che sa di calcio. Quello mi ha anche aiutato a capire che avremmo potuto fare di più. Ai ragazzi ho detto di guardare la bacheca e di non le sconfitte».

IN FINALE – Inzaghi risponde alla domanda riguardo l’attacco in finale contro il Manchester City: «Chi tra Lukaku e Dzeko contro il Manchester City? La sensazione del momento dipenderà molto, puoi avere delle idee e poi cambia tutto. Affrontiamo la squadra più forte del mondo e la affronteremo con tantissima fiducia. Qualcuno l’abbiamo perso, però puntiamo di recuperarlo come Skriniar, Mkhitaryan e Correa. Dobbiamo anche valutare D’Ambrosio. In finale spero di averli tutti quanti».

– : «».