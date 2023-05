Inzaghi: «Onore all’Inter! Ascoltato poco e lavorato tanto. Onana…»

Inzaghi parla dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta che ha condotto i nerazzurri alla qualificazione in Champions League per il prossimo anno. Così l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport 24.

SODDISFAZIONI – Simone Inzaghi si dice soddisfatto per l’atteggiamento dell’Inter, vittoriosa contro l’Atalanta: «Sono molto soddisfatto e contento. Ho fatto i complimenti al gruppo perché stasera avevamo la partita più importante di quelle che abbiamo fatto. Abbiamo fatto 18 partite in 57 giorni, praticamente un girone in due mesi che di solito si fa in cinque. Dovevamo preparare l’Atalanta in 48 ore e siamo tornati giovedì alle 5.30 del mattino. Ci sarebbe dovuto essere l’allenamento ma li ho lasciati andare a casa perché erano molto stanchi per la finale di Coppa Italia. Onore a questo gruppo che mi sta dando grandi soddisfazioni. Abbiamo ascoltato poco e lavorato parecchio. Dobbiamo riposare e recuperare perché abbiamo speso tanto e adesso dobbiamo essere bravi a recuperare forza, energia e qualche infortunato. Stasera probabilmente ha avuto anche un problemino Danilo D’Ambrosio però sono cose normali e speriamo di poter avere a disposizione questi ragazzi magari non per la partita di Torino ma per la finale di Champions League. Skriniar dalla prossima settimana inizierà a lavorare con noi, Mhkitaryan pure. Correa ha appena avuto un problemino e D’Ambrosio sarà da valutare. Cambiano le gerarchie per la coppia d’attacco della finale? Si vedrà, mancano ancora due settimane. Si faranno delle scelte ma sempre per il bene della squadra come in questo periodo in cui tutti si sono alternati e si sono potuti allenare».

Inzaghi, all’orizzonte la finale di Champions League!

RECUPERO – Simone Inzaghi continua così sulla sua Inter: «Secondo me abbiamo fatto un grandissimo lavoro di staff e poi l’impegno dei ragazzi è stato encomiabile. Il Manchester City è la squadra più forte del mondo che partirà favorita ma abbiamo messo tutto quello che avevamo per raggiungere questa finale e ce l’andremo a giocare con grandissima fiducia sapendolo. Sono ventiquattro giocatori uno più forte dell’altro però la stiamo iniziando a preparare ma prima avevamo questa partita contro l’Atalanta che per la nostra società era più importante di tutte queste finali e trofei. A pensare dove eravamo sette partite fa in campionato abbiamo fatto un grandissimo recupero che ci ha consentito di andare in Champions League con una giornata d’anticipo. Onana è un grandissimo portiere che quando è arrivato ha cercato di imporsi tutti i giorni. Si sta dividendo il ruolo con Handnaovic che si sta ritagliando spazio non perché è il capitano ma perché giornalmente dimostra di essere ancora un grandissimo portiere e lo testimonia la partita di Coppa Italia. Onana è un grande ragazzo e di gruppo. Lo conoscevo già, è un giocatore di grande esperienza ma soprattutto un grandissimo uomo. Non sbaglia mai un atteggiamento ed è sempre propositivo. Tante volte avrebbe voluto giocare ma non ha battuto ciglio ed è stato sempre nel gruppo al 100%».