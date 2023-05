Onana: «Inter, era la partita della stagione! Sempre positivo»

Onana è stato sfortunato protagonista di Inter-Atalanta, l’ultima partita stagionale al Meazza, con l’autogol nel finale che però non è costato punti. Nell’intervista rilasciata a Inter TV, il portiere ha commentato l’incontro valso la qualificazione alla prossima Champions League.

AUTOGOL ININFLUENTE – I ringraziamenti di André Onana dopo Inter-Atalanta: «Secondo me era la partita più importante dell’anno. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto e della vittoria. Io provo sempre ad aiutare la squadra, poi nella vita hai momenti buoni e meno buoni dove però devi guardare il lato positivo. Ho passato periodi difficili, dove ho dovuto apprendere tantissimo, e ho imparato che è meglio sorridere che piangere. Ringrazio Dio e rimarco di voler essere sempre positivo. Il Manchester City è probabilmente la squadra più forte del mondo, ma le finali si vincono e non si giocano. Noi dovremo andare in campo a Istanbul e dare tutto per vincere, non posso promettere che questo arrivi ma la squadra ha dimostrato di avere carattere e personalità. Abbiamo passato momenti duri e superato grandi avversari, ci aspetta una partita difficile ma soffrendo e lottando avremo le nostre opportunità. Poi sarà il calcio a dire chi sarà il migliore. Come si aspetta il 10 giugno? Con molta tranquillità. Era importante vincere oggi, ora avremo dei giorni di riposo dopo tanto tempo senza poterlo fare. Poi avremo una battaglia a Istanbul: sarà meraviglioso giocarla».