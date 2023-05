Gasperini: «Lukaku gran giocatore, ma noi abbiamo marcato male»

Gasperini si è espresso dopo Inter-Atalanta, gara vinta dai nerazzurri 3-2. Il tecnico orobico non ha dubbi sulla forza di Romelu Lukaku e sulla squadra di Inzaghi

COLPA NOSTRA − Gasperini sull’inizio gara: «Credo che, superato quel brutto impatto, siamo riusciti a trovare le misure giuste, soprattutto sui loro attaccanti. Lukaku è un gran giocatore ma all’inizio abbiamo marcato male noi».

FUTURO − Gasperini ha idee diverse dalla sua società: «Il futuro è domenica perché un traguardo come l’Europa League sarebbe molto bello per questo gruppo, che lavora da molti anni insieme. Ha tirato fuori una stagione molto buona, non credevo riuscissimo ad avere questo rendimento. Siamo riusciti a lottare a braccetto con le big. Ci sono disparità di giudizi. Si diceva che l’Atalanta dovesse lottare per la Champions League, io invece sapevo che non era così. Tra me e la società c’è il massimo rispetto, loro conoscono le mie perplessità e le mie esternazioni. Nel calcio si possono avere opinioni diverse, non so se troveremo un punto d’incontro. Questa squadra ha fatto 61 punti, può raggiungere ancora l’Europa. L’Atalanta non può essere di prima fascia e lo abbiamo visto anche stasera». Le sue parole a Sky Sport.