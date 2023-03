Inzaghi: «Inter 27 tiri e 1 gol, lo Spezia 2 su 2. Dobbiamo riflettere»

Quella di stasera è una delle conferenze stampa più complicate per Inzaghi da quando è allenatore dell’Inter, vista la sconfitta contro lo Spezia. Così l’allenatore dal Picco per provare a dare una motivazione all’assurdo KO per 2-1.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Spezia-Inter.

Cos’è successo?

Sapevamo delle difficoltà della partita. Il risultato doveva essere diverso, dovevamo mettere più cinismo e cattiveria. Sapevamo che le partite sono sempre attaccate all’episodio, lo Spezia è stato più bravo di noi. Una sconfitta che chiaramente fa male e non ci fa felici, ma dobbiamo tornare al lavoro domani mattina perché abbiamo una partita importantissima per il nostro prosieguo.

Un’altra partita stregata per l’Inter, che ha buttato tanti punti in trasferta.

Assolutamente sì. Il nostro cammino lontano da San Siro non è da squadra come l’Inter. In casa abbiamo un’ottima media, l’anno scorso in trasferta facevamo altri punteggi. Chiaramente stasera c’è tantissima delusione per il risultato, come prestazione rispetto ad altre trasferte i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo andare avanti, è giusto ci sia tantissima delusione in tutte le componenti ma da domani bisogna ripartire nel migliore dei modi.

Dopo il rigore sbagliato Lautaro Martinez è sparito ed è mancata cattiveria nei momenti topici.

Assolutamente, è quello che ha fatto la differenza. Abbiamo fatto ventisette tiri e un gol su rigore, lo Spezia due tiri in porta due gol. Dovremo riflettere su questa situazione.

Inzaghi, cè un problema trasferta?

Chiaramente stasera la prestazione è stata diversa rispetto alla trasferta di Bologna. Ci prendiamo le responsabilità, io per primo, ma la delusione dev’esserci in tutte le componenti. Alla fine siamo andati a salutare i nostri tifosi che chiaramente non erano contenti, ma il calcio è così. Avete visto tutti la partita, adesso ci vuole quella reazione e quella ferocia per fare una grande partita martedì. Ne abbiamo fatte tante durante l’anno anche fuori, come a Barcellona, dovremo fare una partita molto importante per arrivare ai quarti di finale.