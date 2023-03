Porto vince e manda un chiaro messaggio all’Inter! Taremi non come Lautaro Martinez

Il Porto a differenza dell’Inter vince 3-2 la partita di campionato prima della sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League e manda un chiaro messaggio alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Taremi dal dischetto non sbaglia.

VITTORIA IN CASA – Il Porto non sbaglia la partita prima dell’importantissima sfida di Champions League contro l’Inter. Ad aprire le marcature contro l’Estoril Praia è Marko Grujic. Primo tempo pieno di emozioni allo stadio do Dragao con l’Estoril che trova il gol del pareggio con Tiago Gouveia. La squadra allenata da Sergio Conceicao non ci sta e al 31′ ristabilisce il vantaggio con André Franco. Porto in campo con tutti i titolari, gli stessi che con molta probabilità ci saranno mercoledì contro l’Inter (eccezion fatta per Otavio squalificato). Nel secondo tempo Francisco Geraldes per gli ospiti segna il gol del momentaneo pareggio dagli undici metri, ma Taremi dopo appena cinque minuti non sbaglia il calcio di rigore. Sul finale di partita cartellino rosso per Francisco Geraldes, autore del secondo e ultimo gol dell’Estoril ma la partita termina 3-2.