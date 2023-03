Inter, sconfitta con lo Spezia letale! Squadra subito in ritiro ad Appiano Gentile

L’Inter neanche il tempo di festeggiare la vittoria con il Lecce che crolla subito, ancora una volta, contro lo Spezia in trasferta. Questa volta però la sconfitta costa il ritiro a tutta la squadra, così come annunciato da Simone Inzaghi durante un’intervista (vedi QUI).

SQUADRA IN RITIRO – L’Inter perde l’ottava partita stagionale, ma questa contro lo Spezia (quart’ultimo in classifica) costa carissimo ai giocatori nerazzurri. Simone Inzaghi intervistato su DAZN ha appena annunciato che i calciatori non rientreranno nelle proprie abitazioni ma resteranno ad Appiano Gentile per questa notte. Si presuppone dunque niente giorno di riposo per l’intero gruppo squadra, così come già accaduto in occasione dell’ultima sconfitta di Bologna due settimane fa.