Inzaghi: «In partite come queste hai tutto da perdere, bravi tutti!»

Inzaghi dopo Salernitana-Inter 0-5 si è detto soddisfatto per il gioco espresso dalla sua squadra, mandando un messaggio anche a Christian Eriksen. Di seguito le sue parole su DAZN.

SODDISFAZIONE – Inzaghi dopo Salernitana-Inter 0-5, su DAZN ha parlato così: «Dopo questa partita penserò all’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi. In partite come queste hai tutto da perdere, sapevamo che dovevamo approcciare subito per evitare di mettere in partita la Salernitana e così è stato. Abbiamo trovato una linea a cinque come nelle ultime partite anche se la Salernitana giocava un po’ più alta. Abbiamo creato bene, abbiamo fatto una squadra importante. Io architetto d’interni? Mi fa piacere, ho trovato una società importante che mi ha supportato sin dal primo giorno credendo in me e nel mio staff. Ho la fortuna di allenare giocatori forti che hanno grandissima disponibilità. La classifica era diventata difficile, complice anche l’Europa, ma non ci siamo scoraggiati e ora siamo in testa alla classifica, ma è solo l’inizio di un percorso lungo e complicato. Le squadre dietro sono una meglio dell’altra, secondo me sarà tutto aperto fino alla fine del campionato. La sconfitta con la Lazio ci ha creato dei problemi, però siamo stati lucidi ripartendo nel migliore dei modi».

PER ERIKSEN – Inzaghi manda un messaggio anche a Eriksen: «A Christian dò un grandissimo abbraccio, mi dispiace non aver avuto l’opportunità di poterlo allenare. So che sta bene e gli faccio un grosso in bocca al lupo».