Inzaghi: «Inter, vorrei farne giocare 22! Spiace non aver allenato Eriksen»

Grande soddisfazione per Inzaghi dopo Salernitana-Inter 0-5 di stasera. L’allenatore, intervistato da Inter TV, ha celebrato la prestazione di squadra ancor più del risultato.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Tutta la gioia di Simone Inzaghi dopo Salernitana-Inter: «Io penso che i ragazzi siano stati bravissimi a fare una partita seria e importante. Sapevamo che bisognava entrare con l’approccio giusto, perché non dovevamo mettere la Salernitana in partita. Così è stato fin da subito: abbiamo avuto un atteggiamento che mi è piaciuto. Io penso che è motivo di grande orgoglio per l’allenatore. Al di là delle scelte di chi comincia c’è una rosa di gente che vuole giocare a calcio. Ne posso coinvolgere solo undici più i cinque che entrano, per come si allenano meriterebbero di giocare tutti e ventidue però purtroppo non si può».

IL SALUTO – Inzaghi manda un messaggio a Christian Eriksen: «Quanto dispiace che non sia potuto rimanere? Io penso tantissimo, perché è un giocatore di una qualità indiscussa. Mi dispiace non averlo allenato, però gli faccio un grandissimo “in bocca al lupo” e penso che tornerà forte come è sempre stato. La squadra sta bene in campo, gioca bene e ottiene i risultati. Dobbiamo continuare così, sappiamo che il percorso è lungo e non siamo ancora a fine girone d’andata. Mercoledì ci sarà una partita molto molto impegnativa e dovremo cercare di farla nel migliore dei modi».