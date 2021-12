Calhanoglu felice dopo il doppio assist in Salernitana-Inter: «Ben fatto!»

Calhanoglu tra i protagonisti anche in Salernitana-Inter, match vinto dai nerazzurri per 0-5 (vedi articolo). Sui propri social, il centrocampista applaude la prestazione della squadra.

CINQUINA – Hakan Calhanoglu ha firmato due assist nel netto successo dell’Inter sulla Salernitana, uno per il colpo di testa di Ivan Perisic che ha aperto le marcature e uno a premiare l’inserimento in area di Alexis Sanchez. Il centrocampista turco continua a crescere e a offrire prestazioni sempre più convincenti. Contro i granata, Simone Inzaghi l’ha anche provato da play basso dopo l’uscita dal campo di Marcelo Brozovic. Il classe ’94, attraverso il proprio profilo Instagram, si complimenta con i compagni per questa grande prova in trasferta: “Ben fatto, squadra”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu