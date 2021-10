Inzaghi: «Formazione? La scelgo di mattina! Ho a che fare con dei vincenti»

Inzaghi rimanda alla mattina il discorso formazione per Inter-Sheriff. Intervistato da Sport Mediaset alla vigilia del decisivo match di Champions League, il tecnico spiega come sceglierà l’undici iniziale.

CARICHI PER LA PARTITA – Simone Inzaghi in conferenza stampa ha lanciato sulla rabbia da mettere in campo per Inter-Sheriff (vedi articolo). Un qualcosa di cui è sicuro: «Quello senz’altro. Sappiamo che partita ci aspetta, giochiamo contro una squadra che è in testa al girone. È una squadra organizzata, che non ha vinto due partite per caso ma ha giocatori di qualità e ripartenza. Dovremo essere bravi per vincere una partita che per noi è fondamentale. Già un dentro o fuori? Assolutamente sì, è una partita da non fallire dove dovremo cercare di fare del nostro meglio. Diciamo che abbiamo avuto due sconfitte, con Real Madrid e Lazio, che per quello che ha detto il campo non sono meritate. Si poteva fare meglio, io sono responsabile: ho rivisto la partita di sabato, abbiamo fatto sessanta minuti bene ma non abbiamo chiuso la partita. Ho già visto i ragazzi molto arrabbiati e questo mi fa felice, perché so che ho a che fare con dei vincenti».

PRONTI ALLA PARTITA – Inzaghi parla di come arriva l’Inter al match: «Lo Sheriff è una squadra sicuramente da non sottovalutare. Ha vinto due partite con Real Madrid e Shakhtar Donetsk, sappiamo perché le abbiamo affrontate e sono di qualità assoluta. Senza gol? La statistica dice questo, che non abbiamo segnato in Champions League. Dobbiamo prestare attenzione ed essere bravi a non perdere equilibrio, perché sappiamo che affrontiamo una squadra brava nelle ripartenze. Le condizioni? Adesso sono passate quarantotto ore e sicuramente sono più recuperati. Ci sarà la rifinitura di mattina e sceglierò la squadra migliore da mandare in campo. Per vincere bisogna essere cattivi, aggressivi e determinati».