Gentile: «Lo Sheriff ha ribaltato tutto. Domani con l’Inter ha un vantaggio»

Gentile domani commenterà Inter-Sheriff per Sky Sport. Il giornalista, nel corso di La Casa dello Sport Night su Sky Sport 24, presenta la formazione moldava.

MATCH VERITÀ – Riccardo Gentile analizza la situazione dell’Inter: «Due partite senza segnare gol e un punto in un girone che sulla carta sembrava prevedibile. Però lo Sheriff ha ribaltato tutto. Non credo sia stato sottovalutato: l’ho visto nei play-off con la Dinamo Zagabria e sapeva come muoversi, cosciente dei suoi difetti. Ha dei giocatori non eccezionali, ma sfruttando le caratteristiche di alcuni mi aveva sorpreso in quella partita per la forza in particolare di Cristiano, un brasiliano che giocava in Serie D in patria. Parte da sinistra, ha fatto otto assist in campionato. Mi ha incuriosito, non avrei mai pensato che potesse competere in questo girone. Domani ha un vantaggio: arriva a San Siro con la testa libera».