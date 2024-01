Inzaghi: «Due anni e mezzo che mi diverto con l’Inter! E non dimentico»

Inzaghi torna a vincere a Riyad, come aveva fatto nel 2019 e un anno fa. L’allenatore ha dato la sua versione sul 3-0 di Inter-Lazio nella conferenza stampa post partita.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Lazio.

Ci sono ancora margini di miglioramento per questa Inter?

Si può sempre migliorare. Ma sarebbe riduttivo parlare solo di stasera, è tutta la stagione così. Contro una squadra molto organizzata i ragazzi sono stati bravissimi.

Era una flessione calcolata quella contro Lecce, Genoa e Verona?

Ogni partita è storia a sé. Un paio, giocate su un terreno non all’altezza, non sono state benissimo. Ma è da due anni e mezzo che mi diverto a vedere giocare questa squadra. Ma stasera avevamo davanti un avversario di valore: non è mai facile giocare contro la Lazio, che porta aggressione nelle vie di mezzo. Abbiamo sempre faticato, ma le ultime due partite fra l’Olimpico e stasera abbiamo fatto bene. Oggi aiutati dal campo che era migliore rispetto all’Olimpico.

Inzaghi, divertirsi durante le partite può essere un vantaggio rispetto alla Juventus?

Io guardo la mia squadra, guardo l’Inter. In questi due anni abbiamo sempre giocato un buon calcio e siamo riusciti a vincere e raggiungere trofei importanti più una finale di Champions League. Giusto non voltarsi indietro e guardare sempre avanti, io devo essere bravo da allenatore a guardare la partita di stasera ma focalizzarmi dal ritorno in albergo a lunedì. Che sarà tutt’altro che semplice.

Vi ritenete i più forti e i più belli?

Mah, ci sono tante squadre che giocano bene. Devo essere sincero: in questi due anni e mezzo la mia Inter l’ho sempre giocata bene. Poi essere continui per cinquantasei-cinquantasette partite come l’anno scorso non sempre è stato semplice, ci sono infortuni che ti penalizzano. Dal 13 luglio non ho da fare un appunto, ma già l’anno scorso da marzo in poi recuperati tutti era molto bello veder giocare l’Inter. Penso al primo anno, dove l’obiettivo era il quarto posto con una squadra rinnovata e dopo tre mesi si diceva di dover vincere lo scudetto. Ma non è stato un problema: andiamo avanti così.

Delle tre Inter di Inzaghi questa è la più forte?

È una domanda non semplice, che mi è stata già fatta. Questo lo dirà il tempo ma non dimentico l’Inter del primo anno che ha vinto due trofei e l’Inter del secondo anno che ha vinto due trofei e raggiunto la finale di Champions League. Chiaramente stasera ci siamo divertiti. Chiaramente sono soddisfatto per i tifosi dell’Inter, che vedono giocare la squadra in questo modo, e per i tifosi che sono venuti qui e hanno fatto un lungo viaggio.

Riyad porta bene a Inzaghi? Terza finale su tre.

Chiaramente una finale è sempre una finale. Qui a Riyad sto bene: sono venuto il primo anno con la Lazio e ho vinto una coppa. Poi l’anno scorso con l’Inter e quest’anno i campioni d’Italia contro i vincitori della Coppa Italia. Abbiamo giocato un ottimo centro d’allenamento, un ottimo albergo e temperatura chiaramente più agevole rispetto all’Italia. Siamo contenti e speriamo lunedì di rendere felici i tanti tifosi di Riyad dell’Inter.

Un giudizio sul Napoli e la semifinale di ieri?

Ha cambiato allenatore e nell’ultima partita sistema di gioco, però cercheremo in due giorni e mezzo di prepararla nel migliore dei modi. L’ho vista in televisione, la rivedrò e cercheremo di arrivare preparati.