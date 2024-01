Sarri onesto: «Inter tra le più forti in Europa! Lazio brutta figura»

Sarri è abbastanza deluso dopo Inter-Lazio terminata sul punteggio di 3-0 in semifinale di Supercoppa Italiana. In un’intervista su Mediaset ha analizzato in maniera abbastanza onesta la partita dando i giusti meriti ai nerazzurri.

DEMERITI BIANCOCELESTI – Maurizio Sarri così dopo Inter-Lazio 3-0, analizza la sconfitta in maniera abbastanza lucida: «Chiara la differenza tra noi e loro, i meriti degli avversari non vanno sottovalutati. C’è una differenza che però non è quella vista stasera, perché i nostri demeriti sono tantissimi. La nostra è una squadra che a livello di alti e bassi ha sempre sofferto, però mi dà fastidio come perdi. Con l’Inter puoi perdere, loro hanno confermato di essere una squadra di grande livello con un centrocampo tra i più forti d’Europa. Prendiamoci i nostri demeriti perché sono piuttosto evidenti. Lotito non era arrabbiato, ma deluso come me. Abbiamo fatto una brutta figura davanti a una platea televisiva. Eravamo in ritardo su tutto, dagli esterni alle palle in orizzontali. Ho visto una squadra anche un po’ impaurita nei primi minuti, siamo rimasti spesso a metà squadra. Quando tutto viene fatto in maniera blanda e mai nei tempi giusti mi lascia pensare che o siamo impauriti o molli mentalmente. Nei singoli siamo nettamente inferiori all’Inter, forse non così come visto stasera. Se vogliamo competere con queste squadre dobbiamo avere qualcosa in più a livello tattico e stasera non è stato così».