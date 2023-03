Inzaghi: «Domani dovrà esserci grande Inter! Sappiamo cosa fare»

Proseguono le interviste per Inzaghi alla vigilia della partita col Porto. Su Inter TV l’allenatore si sofferma su cosa servirà domani all’Estadio do Dragao per passare il turno dopo l’1-0 dell’andata.

PARTITA CHIAVE – Simone Inzaghi presenta Porto-Inter: «Una partita difficile, con una squadra che ha le nostre stesse ambizioni in uno stadio caldo. Il primo tempo l’abbiamo disputato a San Siro e abbiamo fatto molto bene, però domani dovrà essere una grande Inter di intensità e concentrazione. Sappiamo cosa aspettarci: una squadra di qualità, abituata a determinate partite. Abbiamo avuto tre giorni dalla partita di venerdì e domani dovremo fare al meglio. Per quanto riguarda il Porto non so che idee avrà. Ci saranno momenti dove dovremo essere alti e altri dove dovremo abbassarsi, quello che conta è che dovremo fare una corsa in più per il compagno».