Calhanoglu: «Champions League altra atmosfera! Io MVP? Meglio passare»

Calhanoglu all’andata è stato il migliore in campo di Inter-Porto secondo l’UEFA. Il centrocampista turco, a Inter TV, parla di quanto preferirebbe domani riuscire a passare il turno anziché la gloria personale.

PROVA DA RIPETERE – Hakan Calhanoglu è carico in vista di Porto-Inter: «Aspettiamo queste partite dal primo giorno, non vediamo l’ora di andare in campo a giocare. Speriamo di passare, siamo carichi e dopo la partita di La Spezia abbiamo già analizzato. Lo sapete, la Champions League è un’altra partita e un’altra atmosfera: abbiamo sempre fatto bene in Champions League, siamo carichi per passare il turno. Il Porto? Sappiamo delle qualità loro, abbiamo già giocato contro in casa e hanno calciatori con qualità. Una squadra forte, che gioca molto bene con un allenatore che sta facendo un grande lavoro. Lo sappiamo, ma guardiamo a quello che facciamo noi. MVP anche al ritorno? Voglio confermarmi sicuramente, ma meglio se passiamo il turno».