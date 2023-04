Inzaghi: «Benfica avversario di valore che ha eliminato la Juventus!»

Simone Inzaghi dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Inter (vedi QUI), anche su Inter TV ha sottolineato l’importanza di questa prima sfida valida per i quarti di finale di Champions League considerando anche il momento delicato della squadra.

QUARTO DI FINALE – Simone Inzaghi ha parlato così della sfida di domani contro il Benfica: «Sappiamo l’importanza della gara di domani sera e quello che andremo a incontrare, cioè una squadra forte e imbattuta in Champions League. Ha eliminato la Juventus e arrivando davanti al Paris Saint-Germain. Un avversario di valore consapevole però della nostra forza, vogliamo fare una grande partita. Loro hanno grandissima tecnica e occupano benissimo il campo. Ci siamo preparati bene in questi due giorni, il calendario è fitto e quindi ci siamo organizzati per fare un’ottima partita. La concentrazione sarà decisiva così come il cuore, che non è mai mancato. La testa ci serve perché veniamo da un periodo dove gli episodi della partita non ci vengono a favore, ma inutile guardare indietro. Dobbiamo analizzare gli episodi e lavorare da squadra».