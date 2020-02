Immobile: “Lazio-Inter, terzo gol utile. Staccare Lukaku e Ronaldo”

Ciro Immobile, autore del gol del momentaneo pareggio biancoceleste su rigore in Lazio-Inter, ha commentato la vittoria ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole dopo i tre punti concquistati contro gli uomini di Antonio Conte

TERZO GOL – Ciro Immobile commenta la vittoria in Lazio-Inter: «Sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Il terzo gol sarebbe servito, ma eravamo stanchi dopo aver dato molto nel corso delle due frazioni di gioco. Nel primo tempo avremmo meritato di più, ma poi siamo stati bravissimi a ribaltare la situazione di svantaggio. Siamo una vera famiglia, dobbiamo continuare così. Sul campo diamo sempre il massimo con una grande intensità, siamo soddisfatti perché ogni membro della squadra è pronto ad aiutare il compagno».

GOL – Ciro Immobile, autore di un altro gol in Lazio-Inter, parla anche della corsa alla classifica marcatori: «Da tempo sentiamo grande calore da parte della gente per quello che diamo per la maglia sul campo: il supporto della gente ci carica tantissimo, in ogni gara. Dal dischetto non è mai semplice segnare, ma oggi è andata bene. Quando i miei gol servono per vincere hanno un peso diverso a prescindere dalla classifica marcatori. Provo sempre a distaccarmi da attaccanti come Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, ma grazie a tutta la squadra stiamo facendo cose incredibili».

Fonte: sslazio.it.