Luiz Felipe: “Lautaro Martinez-Lukaku, conoscevamo Inter. Una differenza”

Luiz Felipe, intervistato da “Lazio Style Channel”, ha commentato la vittoria per 2-1 di stasera in Lazio-Inter. Il difensore brasiliano ha spiegato com’è stato dover marcare Lautaro Martinez e Lukaku, i due attaccanti che si è trovato davanti all’Olimpico.

PREPARATA – Luiz Felipe fa capire che il 2-1 di Lazio-Inter sia nato in allenamento: «Durante tutta la settimana abbiamo lavorato duramente per fronteggiare una grande squadra. Noi difensori sapevamo che avremmo sfidato attaccanti forti come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ma oggi abbiamo messo dal nostro e abbiamo svolto una grande prestazione. Dopo lo svantaggio siamo stati bravi a ribaltare l’incontro con Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Questi tre punti sono molto pesanti, noi eravamo sotto l’Inter ed era necessario vincere. Ora dobbiamo riposare per poi preparare l’incontro con il Genoa. Sapevamo che l’Inter sarebbe stata pericolosa in ripartenza, infatti abbiamo incassato gol in contropiede. Nella ripresa abbiamo messo in campo più cattiveria e alla fine abbiamo vinto. Abbiamo lavorato molto sui loro attaccanti, ma noi abbiamo fatto la differenza con lo spirito: quando giochiamo in questo modo è difficile batterci. Siamo lì, ma dobbiamo continuare a ragionare partita dopo partita. Quando mancheranno poche gare alla fine penseremo ai nostri obiettivi».

Fonte: SSLazio.it