Inzaghi: “Lazio senza impegni? Non mi entusiasma. Inter fortissima”

Inzaghi ha parlato a Rai Radio 1 nel corso di “Domenica Sport”. Nel post partita di Lazio-Inter il tecnico ha commentato dopo la vittoria in rimonta valsa il -1 dalla Juventus ora purtroppo di nuovo capolista da sola.

IL SORPASSO – Questa l’analisi di Simone Inzaghi dopo Lazio-Inter: «I ragazzi sono stati bravissimi, avevo chiesto tanto cuore e stasera l’hanno messo in campo contro un avversario fortissimo. Abbiamo meritato di vincere una partita molto importante. Lazio ora sul serio da primato? Stiamo facendo tantissime vittorie e tantissimi punti, sapendo che la Juventus e l’Inter stanno tenendo dei ritmi pazzeschi come noi. Ci fa molto piacere essere lì, non eravamo preventivati però lo stiamo meritando con i risultati e le prestazioni. Mi sarebbe piaciuto fare la semifinale di Coppa Italia, perché erano quattro anni consecutivi che ci andavamo e abbiamo perso la partita a Napoli dove dovevamo fare meglio. A me questa cosa dei non impegni non entusiasma, adesso dobbiamo prenderne atto e giocare una partita a settimana. Era una partita molto importante, penso vinta con merito contro un avversario forte e allenato benissimo».

PRONTI A TUTTO – Inzaghi dopo Lazio-Inter vola basso: «Penso che ci siamo rifatti dalla partita dell’andata con loro, adesso dobbiamo stare umili e recuperare le forze che domenica ci sarà un’altra partita molto impegnativa (in casa del Genoa, ndr). Stiamo meritando di essere lì, però solo sulla carta le prossime due partite sono semplici. Abbiamo visto che non è così, il Genoa e il Bologna sono due ottime avversarie: dobbiamo essere bravi a prepararle, saranno due partite impegnative. Siamo lì e vogliamo starci, sapendo che con noi abbiamo due squadre attrezzate che ci impegneranno fino alla fine. Penso che è dall’inizio dell’anno, perché è una nostra costante, che giochiamo benissimo. I ragazzi e lo staff tecnico sono rimasti tranquilli, hanno lavorato con fiducia perché sapevamo che giocando a calcio così avremmo ottenuto dei risultati».