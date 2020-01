Handanovic: “Siamo l’Inter, giochiamo sempre per vincere! Vogliamo…”

Condividi questo articolo

Handanovic – intervistato nella Mixed Zone di San Siro – commenta il pareggio contro l’Atalanta, in cui risulta decisivo il rigore parato nel finale. Il capitano dell’Inter non nasconde gli errori fatti dalla squadra, ma accetta di buon grado il punto ottenuto

PAREGGIO GIUSTO – Prima ci mette i guantoni, poi Samir Handanovic ci mette la faccia: «Era tanto tempo che non paravo un rigore, questa è stata la serata giusta per tornare a farlo. Il portiere quando para un rigore nel finale è sempre positivo, nell’economia della partita oggi lo è stato. Ma non era solo questo, ci sono state anche tante altre cose. Noi abbiamo fatto il primo tempo molto bene, abbiamo preso le misure all’Atalanta perché abbiamo preparato molto bene la partita. Nel secondo tempo siamo un po’ calati e loro ci hanno messo sotto. Sappiamo com’è andata. Dobbiamo migliorare nel gestire meglio le partite, in vista della prossima da fare. Siamo l’Inter, giochiamo sempre per vincere. Poi nel calcio ci sono anche partite che, se non puoi vincere, ti fanno prendere un punto. Per come è andata la partita, avendo giocato contro una squadra forte, questo è un punto giusto per tutte e due le squadre. Abbiamo avuto tante occasioni per ripartire, poi per una scelta o un passaggio sbagliato le abbiamo sprecate. Magari potevamo gestirla in maniera diversa, ma anche l’Atalanta ha fatto bene. Nel girone di ritorno vogliamo migliorare, se possibile (sorride, ndr)». Chiude con il sorriso Handanovic, già proiettato ai prossimi impegni dell’Inter.