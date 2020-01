Gosens: “Siamo delusi, per come abbiamo giocato meritavamo...

Gosens: “Siamo delusi, per come abbiamo giocato meritavamo di più”

Condividi questo articolo

Robin Gosens, autore del gol che ha permesso all’Atalanta di pareggiare sul campo dell’Inter nell’anticipo di questo sabato sera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

MERITAVAMO DI PIU’ – Gosens è convinto che l’Atalanta meritasse qualcosa di più dalla sfida del Meazza di questa sera: «Dopo la partita penso che siamo delusi, secondo me per come abbiamo giocato il secondo tempo meritavamo di più»

CONTENTO PER IL GOL – Il difensore tedesco è contento per il gol e per il pareggio: «Sapevamo che queste partite durano 95 minuti e dopo il primo tempo credevamo in un risultato. Noi ci crediamo sempre e ci fermiamo solo quando la palla è fuori, sono contento per il gol perché la squadra lo meritava»