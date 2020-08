Handanovic: “Shakhtar Donetsk partita diversa. Non vedo l’ora di giocare”

Handanovic parla alla stampa prima di Inter-Shakhtar Donetsk, come già fatto una settimana fa alla vigilia del match col Bayer Leverkusen. Il portiere e capitano nerazzurro ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: ecco le sue parole sulla semifinale di domani.

OBIETTIVO CHIARO – Samir Handanovic presenta Inter-Shakhtar Donetsk alla vigilia: «Affrontiamo una squadra che è molto forte, coraggio e compattezza sarà fondamentale domani. Sono diverse partite, il Getafe era una squadra molto diversa con un gioco diverso, non sembrava una squadra spagnola. Il Bayer Leverkusen assomgilia un po’ di più allo Shakhtar, anche se hanno due diversi sistemi di gioco. Lo Shakhtar è migliore delle due che abbiamo affrontato finora. Il passo avanti è che siamo da un anno insieme, cresciamo giocando e allenandoci insieme, quello è il vero punto. Più partite giochi, più ti conosci meglio e arrivano meccanismi sui quali miglioriamo. Vincendo l’entusiasmo sale, così come l’equilibrio. LE emozioni per me sono sempre le stesse, a me piace giocare a calcio, è la mia passione e non vedo l’ora di giocare domani».