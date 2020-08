Luis Castro (all.Shakhtar): “Con l’Inter partita difficile, ci conosciamo bene”

Luis Castro ha parlato nella conferenza della vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk. Il tecnico degli ucraini si aspetta una sfida aperta con un avversario che conosce bene.

GARA DI LIVELLO – «Sono tranquillo per la partita. Siamo molto seri nell’affrontare questa gara, la volontà è arrivare in finale. Conte ha una mentalità di gioco molto complessa, sappiamo sarà una partita difficile. Però anche l’Inter è consapevole di dover affrontare una squadra tosta. Abbiamo consapevolezza di chi siamo, dovremo dimostrare il nostro dna sul campo. Sono convinto che riusciremo a fare del nostro meglio».

PARTITA APERTA – «Decisivi i dettagli? Tutte le squadre ad oggi prendono distanza dal proprio dna, cercano qualche colpo speciale. Noi come tecnici cerchiamo di sorprendere i nostri avversari. Abbiamo lavorato in maniera precisa tutta la stagione, magari ogni tanto si possono prendere distanze dal proprio credo. Noi però, Inter e Shakhtar ci conosciamo bene. Ci siamo studiati a fondo e credo che quella di domani sarà una bella partita».

CONTATTI CON L’EX – «Se ho sentito Fonseca che conosce bene l’Inter per qualche consiglio? No, non ci siamo sentiti o scambiati informazioni».