Handanovic: «Non sfruttato le occasioni. Ma primo obiettivo raggiunto»

Handanovic si è fermato a parlare con Inter TV al termine di Real Madrid-Inter. Queste le sue dichiarazioni a seguito dell’ultima partita del Gruppo D di Champions League.



SUPERARE IL KO – Samir Handanovic parla a Inter TV dopo Real Madrid-Inter: «A testa alta? Sì, come gioco e prestazione c’è stata. Penso che abbiamo messo per buona parte della partita sotto il Real Madrid, purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni mentre loro subito la prima. Penso sia stata una partita bella da vedere, giocata a viso aperto. L’obiettivo è raggiunto ed è la cosa fondamentale, anche con un turno d’antcipo. Il primo obiettivo stagionale era raggiunto, siamo venuti qua per vincere ma intanto siamo agli ottavi. Già da domani si pensa al Cagliari».