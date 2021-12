Inzaghi: «Barella ha fatto una cosa che non doveva fare. Espulsione c’era»

Inzaghi ha parlato in conferenza dopo la sconfitta per 2-0 in Real Madrid-Inter. Queste le parole del tecnico in sala stampa al Bernabéu, a conclusione del girone di Champions League.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Real Madrid-Inter.

Esiste una ragione per giustificare il nervosismo di Barella? Può essere per l’occasione sprecata prima?

Sì, probabilmente era quello. Ha sbagliato, ha fatto un errore grave Nicolò ma l’ha capito subito. Si è scusato immediatamente, sia con noi dello staff sia coi compagni. Eravamo in partita, secondo me avevamo fatto sessanta minuti molto buoni con l’unica pecca di non aver fatto gol. Nicolò ha avuto quell’occasione, era nervoso e ha fatto una cosa che non doveva fare. Ha condizionato la partita, c’erano trenta minuti più recupero aperti da giocarsi e avevo appena tre cambi. Si è complicato tutto.

L’Inter può essere che abbia sottovalutato alcune situazioni durante la partita?

Sì, penso di sì. Purtroppo avevo chiesto che dovevamo fare di più rispetto all’andata e probabilmente abbiamo fatto una partita simile sino all’espulsione di Barella. Mi hanno appena portato i dati: abbiamo fatto tredici tiri in porta nel primo tempo qui al Bernabéu, non è una cosa da tutti. Il rammarico è essere andati al riposo sotto 1-0 che non rispecchiava il campo. Ci portiamo a casa la personalità, ma contro avversari come il Real Madrid bisogna fare di più. Abbiamo fatto due ottime gare ma sono due sconfitte senza segnare neanche un gol.

Come ha visto l’azione dell’espulsione di Barella? Inzaghi ritiene giusta la decisione di Brych?

C’è stato un gesto di reazione. Chiaramente era il momento della partita, perché aveva appena avuto un’occasione e c’è stato un gesto di reazione molto molto lieve. Gli ha sfiorato il polpaccio, però a norma di regolamento ci sta l’espulsione.