Handanovic: «Inter, in 11 anni dalle stalle alle stelle! Contento»

Handanovic è stato uno dei protagonisti in Torino-Inter, l’ultima partita della Serie A 2022-2023 per la squadra di Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nella diretta di Inter TV, dopo essere entrato nella top-10 di presenze.

PRIMATISTA – Samir Handanovic analizza il percorso che lo ha portato a Torino-Inter: «Undici anni di Inter? Diciamo dalle stalle alle stelle. Ho vissuto anni difficili all’inizio, sono contento che l’Inter sia tornata dove merita di stare. Aspettiamo la partita di sabato con ansia, siamo contenti. Per la top-10 sono felice, si è fatta tanta strada. Una partita su tutte? Difficile. Ora non c’è da gestire niente, dobbiamo fare come in questi due mesi che ci siamo preparati bene e abbiamo sfruttato le nostre carte. Sappiamo di avere qualità, ma anche dall’altra parte c’è gente forte. Non è che cambi molto per noi fino a sabato, poi bisogna viverlo per saperlo. Alex Cordaz? Ho scherzato con lui, è uno che tiene unito il gruppo. Magari non si è visto molto sul campo, ma ha fatto molto dentro e fuori lo spogliatoio. È stato un ragazzo importante per il gruppo, sono contento che anche lui abbia giocato e si merita di giocare di più. Un messaggio per i tifosi? Dico che noi daremo tutto, che li renderemo fieri di noi».