Gosens: «Finale? Era un sogno per me! Oggi un allenamento»

Gosens ha giocato Torino-Inter, l’ultima partita di questa Serie A. Dopo il match dell’Olimpico, che precede la finale di Champions League col Manchester City, si è fermato a parlare su Inter TV.

FINITO BENE – Robin Gosens parla dopo Torino-Inter: «C’era tantissima voglia. Ci siamo detti prima della partita che questo era un allenamento per arrivare a Istanbul: sapevamo di dover soffrire, con un grande Torino che ci ha messi in difficoltà. La finale di Istanbul è un sogno, cinque anni fa avrei detto che era impossibile giocare una finale di Champions League. Dieci anni fa giocavo ancora coi miei amici ai campetti, ci mettevamo a vedere la finale di Champions League assieme. Adesso li ho invitati tutti a Istanbul, è una storia favolosa per me personalmente. I quinti? Credo che il nostro ruolo sia molto complesso, sia in fase difensiva sia in fase offensiva devi aiutare la squadra. In alcune partite devi essere più offensivo, oggi sapevamo che sarebbe stato più importante difendere. Siamo pronti a tutto, sono contento che il mister adesso mi dia molte più opportunità di farmi vedere. Spero di ripagare la fiducia. Speriamo di alzare la coppa alla fine».