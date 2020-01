Handanovic: “Atalanta squadra forte, il rigore è stato importante”

Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto oggi dall’Inter contro l’Atalanta, in cui il capitano nerazzurro ha parato un rigore decisivo

IL RIGORE PARATO – Handanovic parla del rigore parato nel finale: «Era importante nell’economia della partita. Sapevamo che l’Atalanta era forte, difficile da affrontare e penso che il risultato sia giusto».

GESTIRE MEGLIO IL VANTAGGIO – Handanovic parla della rimonta subita: «Nei momenti in cui siamo in vantaggio bisogna gestire diversamente, è successo anche in Europa. E’ una cosa su cui lavoriamo, stiamo insieme da 5-6 mesi, abbiamo fatto progressi ma questa partita dimostra che dobbiamo lavorare. Faccio i complimenti all’Atalanta, è una squadra molto forte ed è difficile giocare contro di loro».

I RIGORISTI PIU’ TEMUTI – Handanovic parla dei rigoristi più temuti: «Ce ne sono 2 o 3, uno di questi è Perotti. I rigoristi forti sono quelli che guardano il portiere fino all’ultimo, mi viene Balotelli, tanti anni fa Mendieta, Jorginho».

HA STUDIATO MURIEL SUI RIGORI? – Handanovic si concede una battuta sul rigore parato a Muriel: «Io non paravo un rigore da due anni e ho scelto oggi (ride ndr). Ho parlato con Muriel? Mi ha detto che mi ha vist partire, ma alla fine si dicono tante stronzate (ride ndr)»-