Conte: “Inter, grandi risposte! Atalanta forte, Gasperini esempio”

Conte ha parlato con Inter TV al termine di Inter-Atalanta. Il tecnico ha commentato il match giocato questa sera al Meazza, nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A, e finito 1-1. Queste le sue parole.

PARLA IL TECNICO – Ecco l’analisi di Antonio Conte su Inter TV dopo Inter-Atalanta: «Risposte molto positive. Abbiamo affrontato una grande squadra, che ha iniziato un percorso con Gian Piero Gasperini. Questo è il quarto anno, hanno aggiunto sempre giocatori che seguono l’idea dell’allenatore. L’Atalanta è da considerare una grande squadra che darà fastidio a tutti, per questo motivo dobbiamo considerarci molto soddisfatti. Anche oggi, con la difficoltà di avere quattro giocatori fuori, perché Matias Vecino aveva un problemino al polpaccio, abbiamo retto botta. Do merito a questi ragazzi, la strada tracciata è questa. Non stiamo parlando che di cinque mesi e mezzo di lavoro, dobbiamo continuare a lavorare. Loro sono stati bravi, alla fine quando stai vincendo subentra il fatto di difendere il risultato. Temevo questa partita in maniera particolare, ho grande rispetto perché sapevo che comunque affrontiamo una squadra nel suo miglior momento».

RISPOSTE POSITIVE – Conte prosegue l’analisi di Inter-Atalanta: «Proprio per portare la mia idea faccio sempre l’esempio di Gasperini e dell’Atalanta. È al suo quarto anno, negli anni ha inserito gente forte. È molto importante questo, noi ripeto che comunque stiamo lavorando solo da cinque mesi e mezzo. Qualche situazione è cambiata, non dimentichiamo che comunque stai cercando di ricostruire ed essere credibile quest’anno, per cercare di stare lì e combattere. Vogliamo far sì che il campionato non finisca a dicembre, questo è l’obiettivo dell’Inter, della Lazio e dell’Atalanta stessa. Deve essere considerata una grande squadra, darà fastidio a tutti».