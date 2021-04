Gunter: «Giocato meglio dell’Inter, risultato non rispecchia la gara»

Koray Gunter, difensore del Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblu, sottolineando come – a suo parere – i veneti avrebbero meritato qualcosa di più contro l’Inter.

MIGLIORE PRESTAZIONE – Koray Gunter ha parlato della prestazione di oggi del Verona contro l’Inter: «Abbiamo giocato alla pari. Anzi, a mio parere, in molti momenti della gara abbiamo giocato meglio dell’Inter. Sono comunque orgoglioso del Verona di oggi e della prestazione messa in campo. Abbiamo fatto un buonissima partita anche oggi, ma stiamo vivendo un momento non fortunato e spesso il risultato non rispecchia le nostre gare»

SODDISFAZIONE – Gunter ha poi sottolineato la soddisfazione per il tipo di gara disputata oggi contro l’Inter: «È difficile giocare contro una squadra così forte, che difende e poi riparte, ma sono soddisfatto perché abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti, anche fisicamente. Il nostro obiettivo è riconfermare la prestazione di oggi anche nelle prossime partite, continueremo ad allenarci per migliorare e ottenere i punti che sappiamo di meritare»