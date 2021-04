D’Ambrosio: «Altra vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo!»

Danilo D’Ambrosio entra nel finale di Inter-Verona e partecipa agli ultimi minuti della vittoria nerazzurra. Ecco la sua esultanza al termine.

OBIETTIVO VICINO – Danilo D’Ambrosio sostituisce Achraf Hakimi nel finale di Inter-Verona. Il numero 33 si unisce così alla resistenza finale dei nerazzurri, che vale la vittoria del +14 in classifica. Tre punti fondamentali per la squadra di Antonio Conte, in attesa di scoprire il risultato di Lazio-Milan di domani. Ma questo non interessa (più) ai giocatori, in primis al jolly campano. Che, dopo l’1-0 di oggi, scrive così su Instagram: “Altra vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo! Sempre 🖤💙 @inter”.

