Ranocchia prende la calcolatrice: «Altri tre punti verso il nostro obiettivo!»

Anche Andrea Ranocchia si unisce all’esultanza dei compagni, dopo la vittoria dell’Inter sul Verona. Ecco la gioia del difensore, tra i principali leader dello spogliatoio.

TUTTI INSIEME – Andrea Ranocchia è tra i primi che, dalla panchina, scatta per esultare al gol. Una corsa di gioia per abbracciare Matteo Darmian, uomo decisivo di Inter-Verona. E dopo la gara il numero 13 suona la carica come di consueto. Nella mente c’è solo l’obiettivo finale, che l’Inter avvicina di altri tre punti. Ecco le parole del difensore: “Altri 3 punti verso il nostro obiettivo! FORZA INTER”.