Guardiola punge: «Per loro 0-0 significa aver vinto! Haaland in attacco…»

Guardiola sarà atteso domani da una partita contro l’Inter, la finale di Champions League col Manchester City, in un’intervista su Sky Sport ha parlato della finale contro i nerazzurri, con una battuta in particolare.



CONTRO L’INTER – Pep Guardiola ha parlato così prima della conferenza stampa: «L’Inter ha tante cose interessanti e belle, soprattutto a centrocampo con i cambi di gioco e con Nicolò Barella. Sono tante, tante cose interessanti. Non penso che se dovessimo vincere domani saremo la squadra più forte d’Europa e se non la vinciamo saremo la seconda squadra più forte d’Europa, che non è male. Dobbiamo pensare solo a noi, sapendo che l’Inter essendo una squadra italiana sono bravissimi in questo tipo di partite. Loro penseranno che sullo 0-0 stanno vincendo mentre per noi sullo 0-0 staremo perdendo, ma la mentalità giusta sarà quella di stare tranquilli. Dobbiamo soffrire in alcuni momenti. Haaland? Ha ancora ventidue anni, gli ho detto che avrà tante opportunità di giocarsi questo tipo di finali. Gli ho detto che giocherà contro tre giocatori centrali e con Brozovic e Calhanoglu davanti la difesa. Ma lui è abituato a giocare contro squadre con tre centrali».