De Bruyne: «Difesa a tre dell’Inter non un problema! Per batterli…»

De Bruyne è uno dei due giocatori che il Manchester City ha messo a disposizione della stampa prima della partita contro l’Inter. Ecco le sue parole in conferenza, qui la diretta con anche Guardiola e Ruben Dias.

CONFERENZA DE BRUYNE – Questa la conferenza stampa di Kevin De Bruyne alla vigilia di Manchester City-Inter.

Sei al Manchester City da tanto tempo e ti manca solo la Champions League, quali sono le tue sensazioni?

Sì, sono qui da tanto tempo. Per me è un percorso incredibile, otto anni, ho avuto tanti momenti buoni ma in questa competizione pur avendo fatto bene non siamo riusciti a vincere. Siamo stati continui, ma è mancato l’ultimo passo. Questa finale significa molto per i tifosi, per la società e per i tifosi: sarà uno spettacolo.

Inzaghi ha detto che il Manchester City è la migliore squadra al mondo, ritieni sia giusta quest’affermazione?

Lo ringrazio. Abbiamo lavorato a lungo per giocare al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo vinto tante partite e trofei a livello nazionale, ma tutti conoscono come ci esprimiamo. Cercheremo di fare lo stesso domani.

Quanta soddisfazione c’è per essere a una partita dal Treble?

Volevamo vincere tutto, da quando siamo tornati dai Mondiali è quello a cui abbiamo puntato. Sono contento per quello che abbiamo raggiunto come squadra, ora vogliamo fare un altro passo avanti domani. Abbiamo fatto molto bene, con tanti giocatori che hanno reso in maniera incredibile: sono contento di questo.

Ritieni di essere un tutt’uno con Haaland?

No, preferisco mia moglie (ride, ndr). A volte hai un feeling speciale con un giocatore, sai cosa fa lui e lui sa cosa fai tu. È riuscito a inserirsi al meglio e segnare con una straordinaria frequenza, speriamo possa farlo anche domani.

Come si batte l’Inter?

L’Inter gioca col 3-5-2, con due giocatori offensivi che si muovono molto bene. Sa difendere molto bene, non ci aspettiamo una partita aperta ma questo nelle finali raramente succede. Non dobbiamo essere troppo nervosi, magari non ci saranno tante occasioni all’inizio ma dobbiamo continuare a giocare come sappiamo ed essere tranquilli. Sperando di trovare le opportunità giuste per segnare dei gol.

De Bruyne, affrontare una difesa a tre può essere un problema?

Non credo. Anche in Inghilterra molte squadre difendono a cinque, magari più col 5-4-1. Però credo che l’Inter sia una squadra più forte rispetto a queste, sa come giocare ed è molto brava a difendere. Sappiamo che sarà molto difficile.

Quanto significa vincere la Champions League per il Manchester City?

Ogni giocatore professionista vuole vincere la Champions League. Per farlo dobbiamo essere squadra, per poter competere al meglio in questa competizione splendida. Qui competi contro i migliori giocatori e le migliori squadre al mondo.

Può influire il ricordo della sconfitta col Chelsea nella precedente finale di Champions League?

Non lo so. Abbiamo perso due anni fa, non siamo stati abbastanza bravi all’epoca. Ho avuto buoni momenti in carriera e altri meno buoni, fortunatamente abbiamo un’altra opportunità per poter vincere questa competizione e dovremo essere bravi.

Com’è l’ambiente interno della squadra rispetto a due anni fa?

Non vedo grandi differenze. Solo che abbiamo giocato una finale la settimana scorsa, due anni fa avevamo avuto delle settimane in più di preparazione. Abbiamo giocato quei novanta minuti contro il Manchester United, per il resto non vedo altre differenze.

Questa stagione è stata molto lunga, con in mezzo anche la sosta per i Mondiali. Quante energie sono rimaste?

Credo abbastanza per domani. Se stai bene puoi giocare, poi mentalmente è molto più difficile che fisicamente. Ma non vedo nessun problema per domani, la motivazione e l’energia ci sarà in entrambe le squadre. Poi la stagione sarà finita e ci potremo riposare.