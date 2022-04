Gosens: «Inter con più voglia del Milan! Ringraziamento per il primo gol»

Primo gol – finalmente – per Gosens con la maglia dell’Inter! L’esterno tedesco ha chiuso il 3-0 nel derby all’82’, distruggendo le residue speranze del Milan di arrivare in finale di Coppa Italia. Per lui anche intervista su Inter TV.

PRIMA GIOIA – Robin Gosens finalmente in gol: «Una notte indimenticabile per me. Vinto 3-0, finale e segnato il primo gol: la serata perfetta. Un ringraziamento per l’assist a Marcelo Brozovic? Assolutamente! L’ho già detto in spogliatoio, anche Arturo Vidal ha messo una grande palla: una bella gioia. Vittoria meritata? Sì, secondo me sì. Giocato meglio, con più cattiveria e più voglia di andare in finale. Secondo me si è visto in questi novanta minuti, per questo siamo contenti. C’è grande mentalità, professionalità e un ambiente positivo e sano, dove si lavora bene per raggiungere gli obiettivi. Dopo due-tre giorni mi sono sentito a casa, è importante per lavorare bene. Ora voglio aiutare la squadra il più possibile. Una serata che rimane per sempre, per me una gioia immensa».