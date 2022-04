Gosens: «Il gol ha un valore altissimo, 5 mesi duri. Perisic? Uno stimolo»

Robin Gosens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nel post Inter-Milan di Coppa Italia. Il tedesco contento per il gol e per la qualificazione raggiunta. Testa anche al campionato

SACRIFICI − Gosens contento per il gol ma determinato per il prosieguo della stagione: «Siamo contenti di arrivare in finale anche meritando sul campo. Adesso testa al campionato, vogliamo vincerle tutte anche lì. Gol? Un valore altissimo, ho lavorato duro per tornare. E’ stato un periodo brutto, da 5 mesi non sto giocando titolare anche perché Ivan sta facendo un campionato incredibile. Contento per il gol in un momento e in una partita importante».

STIMOLO − Così Gosens sulla concorrenza di Perisic: «Una sfida arrivare all’Inter con un concorrente come Perisic. E’ uno stimolo in più per entrambi. Abbiamo festeggiato negli spogliatoi, giusto goderci questa sera ma speriamo di ricevere la carica per vincere lo Scudetto. Rinnovo Perisic? Non so cosa sta succedendo, siamo concorrenti ma anche amici. Merita il rinnovo, ma ciò non vuol dire che non ho la voglia di diventare un grande per l’Inter».

AUGURIO − Infine, Gosens sulla sua ex squadra: «L’Atalanta sta vivendo un periodo difficile, tanti infortuni. Io sono andato via per una prestazione nuova e per sfidare anche me stesso. Auguro il meglio alla Dea per ciò che mi hanno dato. Voglio vincere con l’Inter però».