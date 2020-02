Godin: “Vinto il primo round, Ludogorets da rispettare. Primo tempo…”

Godin ha parlato poco meno di mezz’ora dopo la fine di Ludogorets-Inter 0-2. Queste le sue parole a Inter TV a seguito della vittoria nell’esordio stagionale in Europa League.



GIRATA BENE – Diego Godin parla a Inter TV nel post partita di Ludogorets-Inter: «Abbiamo fatto, credo, in generale una grande partita. Sapevamo di affrontare un rivale duro, che da otto anni consecutivi è campione del suo campionato. Ha giocato in Europa League e in Champions League, era da rispettare ma abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo vinto il primo round, ora tocca ripeterci in Italia. Il primo tempo? Era difficile perché non trovavamo spazi. Nel secondo tempo abbiamo mosso meglio il pallone, abbiamo trovato più spazi e col gol di Christian Eriksen si è sbloccata. Abbiamo fatto un buon lavoro, era difficile avere occasioni per aprire le marcature. Credo che la vittoria sia meritata, così come i gol, torniamo a casa con un buon risultato per il ritorno».