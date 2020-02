Vecino: “Dopo due sconfitte volevamo la vittoria. Avevamo un’idea”

Condividi questo articolo

Vecino ha giocato in Ludogorets-Inter, match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il calciatore nerazzurro, intervistato da Inter TV, ha parlato della partita vinta 0-2 in Bulgaria.

VITTORIA POSITIVA – Ecco come si è espresso Matias Vecino dopo Ludogorets-Inter: «Nel primo tempo c’è stata poca intensità, non solo per andare a prenderli ma anche per girare la palla velocemente. Nel secondo tempo abbiamo cercato di alzare il ritmo, abbiamo trovato più spazi e più gol. Siamo venuti con l’idea di fare un risultato importante, in vista anche del ritorno. Siamo contenti del risultato, dobbiamo continuare a lavorare e prepararci al meglio perché fra qualche giorno abbiamo un’altra partita. Dopo due sconfitte volevamo tornare alla vittoria, sapevamo che questo tipo di partite sono difficili perché le squadre che affronti giocano come se fosse una finale. Abbiamo detto di giocare facendo le cose più semplici, siamo contenti per il risultato».