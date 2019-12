Gagliardini: “Sono contento. Scudetto? Nessuno ci ha messo sotto”

Roberto Gagliardini è stato uno dei protagonisti di Inter-Genoa 4-0. Il centrocampista nerazzurro, autore del secondo gol questa sera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

COME PASSARE LE FESTE – Gagliardini è già proiettato a come lavorare durante le feste: «Il programma ci deve arrivare, ma ognuno di noi deve avere la convinzione di lavorare. Fa parte del miglioramento che deve fare ognuno di noi, ci darà una spinta in più».

SEMPRE IN GOL CONTRO IL GENOA – Gagliardini ha la particolarità di trovare spesso la via del gol contro il Genoa e le genovesi: «E’ una particolarità, mi spiace per le genovesi (ride ndr), ma sono contento per gol, prestazione e vittoria».

MERITO DEL MISTER – Gagliardini sottolinea i meriti di Conte: «Siamo comunque 20-22 giocatori tutti con potenzialità, che possono giocarsela anche in questo periodo con infortunati e la risposta c’è sempre stato. Va dato merito al Mister che tiene tutti sul pezzo e tutti danno il loro contributo».

INTER DA SCUDETTO? – Gagliardini sogna lo scudetto: «Mancano ancora 2 partite alla fine del girone, ma nessuno ci ha messo sotto davvero quindi abbiamo tutte le carte in regole».