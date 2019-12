Sensi: “Ritorno in campo? Mi ha fatto venire i brividi! Sofferenza”

Sensi ha appena concluso l’intervista post partita su Inter TV. Questa la sua analisi di Inter-Genoa, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A che si è concluso circa un’ora fa con la grande vittoria per 4-0 e la vetta.

PRIMI A NATALE – Stefano Sensi festeggia dopo Inter-Genoa nell’intervista con Inter TV, al suo rientro in campo dopo un mese e mezzo di infortunio: «Possiamo fare ancora meglio. Il ritorno? Mi è mancato anche a me il campo, sono stati due mesi lunghi e difficili perché c’è stato un problema dietro l’altro, però sono contento. L’accoglienza del pubblico? Mi ha fatto venire i brividi. Lo stadio mi è mancato tanto, sono felice anche per questo. Non è cambiato tanto, perché comunque la fiducia dei compagni nei miei confronti c’è sempre stata. Io ho grande fiducia in loro, è cambiato poco perché comunque cerchiamo di mantenere sempre la stessa mentalità. Anche fuori dal campo mi sono sembrati sempre gli stessi, siamo contenti di aver finito l’anno con una vittoria. Giocavamo in casa, non volevamo deludere i nostri tifosi e fargli passare un buon Natale. Sofferenza? Anche io da fuori, vedere i miei compagni giocare è una delle sensazioni che mi sono mancate. Ora spero di ritrovarle tutte».