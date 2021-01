Gagliardini: “Inter, grande entusiasmo. Dobbiamo fare qualcosa di diverso”

Gagliardini Inter

Gagliardini non sarà titolare in Inter-Crotone, prima partita del 2021 (vedi formazione). Il giocatore, intervistato da Inter TV, ha parlato della sfida che si giocherà al Meazza per la quindicesima giornata di Serie A.

RIPARTIRE AL MEGLIO – Roberto Gagliardini presenta Inter-Crotone su Inter TV: «C’è grande entusiasmo. Comunque veniamo da un filotto importante di vittorie, siamo ripartiti forte dopo aver festeggiato il Natale in casa e siamo pronti per affrontare questa partita. Obiettivi per il 2021? Sicuramente quello di arrivare ad aprile e stare là a giocarcela fino in fondo. Abbiamo penso tutte le potenzialità, dobbiamo ambire a fare qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso. Cercheremo di dare il massimo in campo. È una partita difficile, un po’ come quella con lo Spezia. Sono due squadre neopromosse che entrambe hanno dimostrato di fare un buon calcio, essere propositive e non soffrire la Serie A. Sarà una partita tosta e dobbiamo affrontarla nella maniera giusta».